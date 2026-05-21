ورشة عمل تشاورية في حمص تناقش دور النساء في الحد من مخاطر الكوارث

حمص/21/5/2026/سانا‏

انطلقت في محافظة حمص اليوم الخميس، ورشة عمل تشاورية محلية بعنوان “دور النساء والفتيات في مجال الحد من ‏مخاطر الكوارث في سوريا”، تنظمها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنصة ‏المنظمات التي تقودها النساء في سوريا، وبالشراكة مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، وذلك ضمن سلسلة مشاورات تُعقد في عدد ‏من المحافظات السورية.‏

وشارك في الورشة نحو سبعين مشاركاً ومشاركة من منظمات أممية وجهات حكومية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني ‏المحلية، ومنظمات تقودها نساء، وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول التحديات التي واجهت النساء خلال الأزمات ‏والكوارث، والظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى بحث سبل إشراكهن بشكل أوسع في خطط الاستجابة والإنذار المبكر ‏والتخطيط للتعافي.‏

وأوضحت رشا الطوسي، من منظمي الورشة ومديرة مشروع في المنظمة الفنلندية للإغاثة في تصريح لـ سانا، أن النقاشات ‏تركزت على تحليل المخاطر التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية، وبحث دور النساء في مواجهتها، إضافة ‏إلى صياغة مقترحات تدعم تطوير مشاركتهن في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدةً أهمية اعتبار المرأة شريكاً أساسياً في ‏خطط الإنذار المبكر والاستجابة والتعافي.‏

وأشارت إلى أن التوصيات والمقترحات خلال الورشة ستضاف لاحقاً إلى نتائج الجلسات التشاورية في عدد من المحافظات، ‏لوضعها ضمن خطط عمل مستقبلية تسهم في تعزيز دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث، ودعم مشاركتهن ‏الفاعلة في مجالات التخطيط والاستجابة والتعافي على المستوى الوطني.‏

من جانبها، أوضحت مديرة دائرة التخطيط والإحصاء في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ندى الراشد، أن الورشة ناقشت ‏دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث، في ظل تجارب متعددة مرت بها سوريا خلال الحرب والزلزال ‏والكوارث المختلفة، وتحديات النزوح والظروف الاقتصادية، مشيرةً إلى أن إشراك النساء في عمليات التخطيط والاستجابة ‏يسهم في تعزيز فعالية العمل الإنساني.‏

بدورها، تحدثت المتطوعة في الدفاع المدني فاطمة الحجي عن تجربتها الممتدة لأكثر من عشر سنوات في العمل الميداني، ‏وما واجهته من مخاطر خلال الاستجابة للحوادث والطوارئ، مؤكدةً أهمية تعزيز دور المتطوعات في هذا المجال.‏

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مشاورات وطنية لعدد من الجهات الرسمية والمجتمعية لتعزيز دور النساء والفتيات في الحد ‏من مخاطر الكوارث والاستجابة لها والتعافي منها، في إطار جهود مشتركة بين الجهات الوطنية والدولية لتطوير آليات إدارة ‏المخاطر في سوريا.‏

وكان منتدى المبادرات التي تقودها النساء في سوريا (‏WLF‏)، نظّم أمس الأربعاء في دمشق بالتعاون مع منظمة “عدل ‏وتمكين” طاولة الحوار الثانية، لمناقشة بناء سلام مستدام، وتعزيز دور المرأة في العمل المجتمعي.‏