نهائي منافسات بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس

عمّان تختتم الدفعة الأولى من برنامج “تمكين مدراء الإدارات”
مشاهد من معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الخامس
وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية
استمرار أعمال التجهيز وإعادة التأهيل في مشفى دوما الوطني بريف دمشق
ترميم مبنى المنطقة الإشرافية الطبية في معرة النعمان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
