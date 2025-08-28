مشاهد ليلية لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني، وإقبال كبير من الأهالي

وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يطمئن على المصابين جراء أحداث السويداء
معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
رئيس مجلس مدينة حلب يطلع على الواقع الخدمي في مدينتي الباب والراعي واحتياجات الأهالي وكيفية تأمينها
سوريا تفتح أبوابها للعالم… معرض دمشق الدولي يستعد للعودة بعد سنوات من الغياب
زيارة تاريخية لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى هولندا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى