معرض أغريتكس الدولي لمستلزمات الزراعة ‏والبيطرة يختتم فعالياته ‌‏بدمشق

دمشق-سانا
اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة (أغريتكس 2026)، الذي نظمته شركة أتاسي لتنظيم المعارض برعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق، مسجلاً حضوراً واسعاً ومشاركات محلية متنوعة في مجالات الإنتاج الزراعي والبيطري.
وشارك في المعرض أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من أبرز الشركات العاملة في المجالين الزراعي والبيطري في سوريا ودول المنطقة، حيث عرض المشاركون أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأدوية البيطرية، والأعلاف، والأسمدة، والبذور، والمبيدات، إلى جانب تقنيات الدواجن الحديثة.
20 ألف زائر
وأوضح مدير الشركة المنظمة غازي الأتاسي في تصريح لـ سانا، أن التقديرات تشير إلى أن عدد زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة بلغ نحو 20 ألف زائر من مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أنه تم تأمين نقل مجاني يومي من محافظة دمشق، إضافة إلى تخصيص خمسة باصات يومياً من كل محافظة لتأمين نقل الزوار.
توقيع عدد من الاتفاقيات
وذكر الأتاسي أن المعرض شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وإبرام صفقات بين الشركات العارضة، إلى جانب تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفنية والمهنية التي قدمها متخصصون ذوو خبرة وكفاءة عالية، وأسهمت في إثراء فعالياته.
حلول عملية لحوكمة وتنظيم المهنة
وبين الأتاسي أن أبرز ما يميز هذه النسخة هو التوجه نحو طرح حلول عملية لحوكمة وتنظيم مهنة الزراعة في قطاعيها الزراعي والبيطري، مع التأكيد على دور القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية في تنظيم هذه المهنة وتطويرها.
ارتياح الزوار
وأكد عدد من الزوار أن المعرض شكل ملتقى مهماً يجمع المستوردين والمصنعين مباشرة بالمزارعين والمربين، ما أتاح لهم فرصة مهمة لطرح مشكلاتهم والتعبير عن احتياجاتهم الفنية والإنتاجية دون وساطة والحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات والحلول الزراعية المناسبة لظروف عملهم، معربين عن أملهم بأن تشهد الدورات المقبلة حضوراً إقليمياً ودولياً أوسع يوفر خيارات أكبر ويعزز تبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير القطاع الزراعي.
وكانت فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “أغريتكس 2026” في دورته الـ 24 انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق يوم الخميس الماضي.