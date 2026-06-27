معرض أغريتكس الدولي لمستلزمات الزراعة ‏والبيطرة يختتم فعالياته ‌‏بدمشق

دمشق-سانا‏

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض الدولي ‌‏لمستلزمات الزراعة والبيطرة (أغريتكس 2026)، الذي نظمته شركة أتاسي ‌‏لتنظيم المعارض برعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع نقابة الأطباء ‌‏البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية على أرض مدينة المعارض ‌‏بدمشق، مسجلاً حضوراً واسعاً ومشاركات محلية متنوعة في مجالات ‌‏الإنتاج الزراعي والبيطري.

وشارك في المعرض أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من أبرز ‌‏الشركات العاملة في ‏المجالين الزراعي والبيطري في سوريا ودول المنطقة، ‌‏حيث عرض المشاركون أحدث مستلزمات ‏الإنتاج الزراعي من الأدوية ‌‏البيطرية، والأعلاف، والأسمدة، والبذور، والمبيدات، إلى جانب تقنيات ‌‏‌‏الدواجن الحديثة.

‏20 ألف زائر

وأوضح مدير الشركة المنظمة غازي الأتاسي في تصريح لـ سانا، أن ‌‏التقديرات تشير إلى أن عدد زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة بلغ نحو 20 ‌‏ألف زائر من مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أنه تم تأمين نقل ‌‏مجاني يومي من محافظة دمشق، إضافة إلى تخصيص خمسة باصات يومياً ‌‏من كل محافظة لتأمين نقل الزوار.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وذكر الأتاسي أن المعرض شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وإبرام ‏صفقات بين ‏الشركات العارضة، إلى جانب تنظيم سلسلة من المحاضرات ‏والندوات الفنية ‏والمهنية التي قدمها متخصصون ذوو خبرة وكفاءة عالية، ‏وأسهمت في إثراء ‏فعالياته.

حلول عملية لحوكمة وتنظيم المهنة

وبين الأتاسي أن أبرز ما يميز هذه النسخة هو التوجه نحو طرح حلول ‌‏عملية لحوكمة وتنظيم مهنة الزراعة في قطاعيها الزراعي والبيطري، مع ‌‏التأكيد على دور القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية في تنظيم هذه ‌‏المهنة وتطويرها.

ارتياح الزوار

وأكد عدد من الزوار أن المعرض شكل ملتقى مهماً يجمع المستوردين ‌‏والمصنعين مباشرة بالمزارعين والمربين، ما أتاح لهم فرصة مهمة لطرح ‌‏مشكلاتهم والتعبير عن احتياجاتهم الفنية والإنتاجية دون وساطة والحصول ‌‏على معلومات دقيقة حول المنتجات والحلول الزراعية المناسبة لظروف ‌‏عملهم، معربين عن أملهم بأن تشهد الدورات المقبلة حضوراً إقليمياً ودولياً ‌‏أوسع يوفر خيارات أكبر ويعزز تبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير ‌‏القطاع الزراعي.

وكانت فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “أغريتكس ‌‏‌‏2026” في دورته الـ 24 انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق يوم ‌‏الخميس الماضي.