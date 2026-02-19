زينة رمضان تروي حكاية طقس اجتماعي متجذر في الذاكرة السورية

استكمال تجهيزات افتتاح مهرجان “أهلاً رمضان” في القنيطرة
تقرير لمراسل سانا من داخل سجن الشدادي جنوب الحسكة
بطاقة استيعابية تصل إلى 6 أسرّة.. افتتاح قسم غسيل كلية الأطفال بمشفى المجتهد في دمشق
حفل لتكريم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نشاطات متنوعة في المركز الثقافي بالقنيطرة
مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
