إكثار بذار حمص تستلم 1400 طن من القمح و175 طناً من الشعير

حمص-سانا

يواصل فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حمص، عمليات استلام محصولي القمح والشعير من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة، ضمن خطة تهدف إلى تأمين بذار محسن للموسم الزراعي القادم.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عمر عوض في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عمليات استلام محصولي القمح والشعير من المزارعين المتعاقدين بدأت في الـ 21 من حزيران الماضي، عقب انتهاء عمليات الحصاد، حيث تتم تعبئة الكميات المستلمة بأكياس الخيش ونقلها إلى مستودعات المؤسسة وفق إجراءات فنية تضمن الحفاظ على جودتها.

وبين عوض أن إجمالي الكميات المستلمة حتى تاريخه بلغ نحو 1400 طن من القمح و175 طناً من الشعير، مشيراً إلى أن فرع المؤسسة يتوقع استلام نحو 2200 طن من القمح من أصناف دوما 1 وشام 3 وشام 11 وشام 12 وشام 7.

وأشار عوض إلى أن الكميات المتوقع استلامها ستكون كافية بعد إنجاز عمليات الغربلة والتعقيم والفحوص اللازمة لتأمين بذار القمح وبيعه للمزارعين خلال الموسم الزراعي المقبل، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.

بدوره أوضح رئيس لجنة التوريد في فرع المؤسسة المهندس مهدي محمود أن إجراءات الاستلام تتم وفق آلية دقيقة تبدأ بتقديم المزارع إجازة نقل ووثيقة تحليل صادرة عن المخبر، ثم تقوم لجنة التوريد بسحب عينات من الكميات الواردة ومطابقتها مع عينات المخبر والتأكد من مطابقة البذار للمواصفات الفنية المعتمدة.

ولفت محمود إلى أنه في حال مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة يتم تنزيل المحصول في مستودعات المؤسسة وفق الصنف والمرحلة والشريحة، أما العينات المخالفة فتتم دراسة حالتها وتحديد مصيرها وفق المواصفات الفنية، وفي حال عدم قبولها يتم تحويلها إلى المؤسسة العامة للسورية الحبوب.

من جانبه أوضح المزارع عبد المنعم بكار من قرية تيرمعلة، أنه تعاقد مع المؤسسة على زراعة صنف دوما 1، وأن كوادر المؤسسة تابعت الحقل بشكل مستمر منذ مرحلة الزراعة وحتى موعد الحصاد، مبيناً أن لجنة مختصة أخذت عينة أولية من الإنتاج وتم قبولها، ليصار بعدها إلى نقل المحصول إلى فرع المؤسسة واستكمال إجراءات التسليم وسحب العينة النهائية ومطابقتها، مؤكداً أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد.

من جهته أشار المزارع عبد الكريم حمدان أحد المتعاقدين مع المؤسسة، إلى أنه يسلم محصوله للمؤسسة بشكل منتظم، مبيناً أن إنتاج الموسم الحالي كان جيداً، وأن الإجراءات المتبعة هذا العام أسهمت في تسهيل عمليات التسليم، بعد معالجة بعض الصعوبات التي ظهرت خلال الموسم الماضي، مع اعتماد مواعيد مسبقة لتوريد المحصول.

يذكر أن المؤسسة العامة لإكثار البذار تعمل على إنتاج بذار محسن ذي مواصفات فنية معتمدة، من خلال التعاقد مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد القطاع الزراعي ببذار عالي الجودة ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مردود المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما محصول القمح.