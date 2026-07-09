مشاركات محلية وأجنبية واسعة في معرض سيربترو 2026

دمشق-سانا

يشهد معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية (سيربترو 2026) مشاركة واسعة لشركات ومؤسسات وطنية وأجنبية، تعمل في قطاعات النفط والغاز والمحروقات والخدمات المساندة.

واستعرضت الشركات، عبر أجنحتها، أحدث مشاريعها وخططها التطويرية، والحلول والتقنيات الداعمة لقطاع الطاقة، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار ويواكب جهود تطوير هذا القطاع الحيوي في سوريا.

فرص استثمارية وتبادل للخبرات

وأوضح مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول محمد نور الأحدب، في تصريح لمراسل سانا أمس الأربعاء، أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض رؤية الشركة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات المحلية والعربية والدولية، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الطاقة.

ولفت الأحدب إلى أن وجود عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية، يعكس انفتاح سوريا على التعاون مع الشركات المتخصصة، ويتيح بناء شراكات استراتيجية قائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات والاستثمار، بما يدعم تطوير القطاع ويعزز ثقة المستثمرين بقطاع الطاقة السوري.

حلول متكاملة في قطاع النفط والغاز

وأشار المدير التنفيذي لإحدى الشركات النفطية حسن عاشور إلى أن شركته تعمل على تقديم حلول متكاملة في مجالات النفط والغاز وخدمات النقل والتوزيع، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، عبر فروعها في دمشق وحلب وإدلب، مبيناً أن المشاركة في سيربترو 2026 تتيح التعرف على الشركات المحلية والخارجية وتوسيع دائرة العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة.

تعزيز خدمات الطاقة وتطوير منظومات النقل

من جهته أكد مسؤول العلاقات العامة في شركة محروقات مهند التارة، أن الشركة تعتمد منظومة نقل تضمن وصول الطاقة إلى المواقع المطلوبة في الوقت المناسب، وبأعلى درجات الالتزام، وتسعى لتكون شريكاً فاعلاً في دعم استقرار قطاع الطاقة وخدمة الاقتصاد والمجتمع عبر أكثر من 130 محطة وقود تعمل وفق معايير تشغيل دقيقة، مع الحرص على تحسين جودة الخدمة.

وأشار التارة إلى أن الشركة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على تقديم خدمة الشحن الكهربائي، وتفعيل الدفع الإلكتروني، وأتمتة عمل المحطات بشكل كامل، لافتاً إلى أهمية المعرض في تعزيز التواصل مع المستثمرين والمساهمين والزوار وكل المهتمين بقطاع الوقود وخدمات الطاقة.

وكانت فعاليات الدورة الثامنة من معرض سيربترو 2026 انطلقت أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية.