مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة تنفذ جولات رقابية على أسواق المدينة

جولة ميدانية على أحياء اللاذقية لمتابعة واقع شبكات الصرف بعد الأمطار الغزيرة
وزير الاقتصاد والصناعة والوفد المرافق في زيارة لأجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض
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