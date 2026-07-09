شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026

0L9A9253 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026

دمشق-سانا
 
أكد ممثلو الشركات المتخصصة بإنتاج وتسويق زيوت المحركات المشاركة في معرض “سيربترو 2026” أن المعرض يشكل منصة للوصول إلى شريحة واسعة من الوكلاء وأصحاب مراكز الصيانة وتجار قطع الغيار، ويسهم في توسيع شبكات التوزيع وإبرام شراكات جديدة في السوق السورية، بما يدعم نمو قطاع زيوت التشحيم المحلية ويواكب التطورات الحديثة في هذه الصناعة.

رجب قربي شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026

وأوضح مدير المبيعات في شركة زيوت وشحوم، رجب قربي، أن مقر الشركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعرض خلال المعرض أكثر من 1450 منتجاً، تشمل زيوت الآليات الثقيلة والخفيفة، والزيوت الصناعية والبحرية، إضافة إلى الشحوم، مبيناً أن منتجات الشركة تُصدر إلى أكثر من 86 دولة حول العالم.

وذكر أن الشركة تقدم منتجاً حديثاً مصنّعاً من الغاز الطبيعي، وتصل فترة استخدامه إلى 25 ألف كيلومتر، ويتميز بخفض الانبعاثات الضارة، والمساهمة في إطالة العمر التشغيلي للمحرك، مبيناً أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التوسع في السوق السورية والتعرف إلى الشركات المنافسة واحتياجات السوق.

فيصل خشارفي شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في إحدى الشركات المحلية المتخصصة في زيوت المحركات، فيصل خشارفة، أن الشركة حازت جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، وتنتج زيوت محركات بمختلف درجات اللزوجة، مع كفالة تصل إلى 30 ألف كيلومتر، مبيناً أن منتجاتها تحافظ على كفاءة المحرك وأجزائه عبر تشكيل طبقة حماية تقلل الاحتكاك بين المكونات الميكانيكية.

وأشار خشارفة إلى أن مشاركة الشركة تستهدف التعريف بمنتجاتها الوطنية التي تضاهي المنتجات المستوردة من حيث الجودة والأسعار، إضافة إلى التواصل مع الزوار والتجار القادمين من مختلف المحافظات السورية.

باسل عفصان شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026

بدوره، بين مدير المبيعات في إحدى الشركات المحلية المتخصصة في قطاع الزيوت، باسل عفصان، أن المشاركة الأولى للشركة في معرض “سيربترو 2026” تمثل فرصة للتعرف إلى الشركات العاملة في القطاع ورصد احتياجات السوق، لافتاً إلى أن الشركة تعرض زيوت محركات تناسب مختلف أنواع السيارات، وتمتاز بتقليل الاحتكاك داخل المحرك، وتوفير لزوجة عالية تسهم في حماية المحرك وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وكانت فعاليات الدورة الثامنة من معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية (سيربترو ‌‏2026) انطلقت يوم الثلاثاء الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة تمثل 25 دولة، وتستمر حتى يوم غد الجمعة.

0L9A9247 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
0L9A9249 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
0L9A9251 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
0L9A9254 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
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0L9A9260 شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
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