افتتاح مكتب للبريد في حي كفرسوسة بدمشق لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية

دمشق-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الخميس مكتباً جديداً لها في مقسم اتصالات حي كفرسوسة بدمشق، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتعزيز انتشار مكاتبها في المناطق ذات الكثافة السكانية وتخفيف عناء تنقل المواطنين إلى مناطق أخرى.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا أن المكتب الجديد يقدم مختلف الخدمات التي توفرها المؤسسة، ومنها خدمات المتقاعدين، ونظام تشريع المعاش، وخدمات “شام كاش”، والمصالح العقارية، والتخفيض العقاري، وإصدار وثائق غير محكوم وغير موظف، إضافة إلى المعاملات المالية وخدمات شحن الخطوط المحمولة والشحن الداخلي والخارجي.

بدوره بين معاون محافظ دمشق لشؤون خدمة المواطن والتحول الرقمي عصام قدور أن مراكز الخدمة البريدية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التحول الرقمي، مؤكداً حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطوير البنية الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

من جهته، أوضح مدير مديرية بريد دمشق أحمد خيتي أن افتتاح مكتب بريد كفرسوسة يأتي ضمن خطة المؤسسة لتوسيع انتشار مكاتبها في مختلف المناطق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكتب جديد بمجمع الخدمات في الحي، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الضغط عن المراكز القائمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

توفير نحو 90 بالمئة من الخدمات

من جانبه اعتبر رئيس مركز اتصالات كفرسوسة ياسر زيدان أن افتتاح مكتب البريد يسهم في توفير نحو 80 إلى 90 بالمئة من الخدمات التي كان سكان الحي والمناطق المحيطة به يقصدون المركز الرئيسي للبريد في ساحة الحجاز للحصول عليها وإنجاز معاملاتهم.

وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت في شهر حزيران الماضي، مكتباً جديداً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، وذلك في ‏إطار ‏جهود المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها، بهدف تقديم الخدمات البريدية للطلاب والكوادر داخل الحرم الجامعي.