ضبط 61 قضية خلال شهر حصيلة جهود فرع مكافحة المخدرات بحمص

حركة نشطة في أسواق مدينة الطبقة بريف الرقة
القائد الشرع يلتقي وفداً من الجمهورية الإيطالية يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاجاني
رئيس المنتدى السوري يتحدث لمراسل سانا عن مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”
الرئيس الشرع من واشنطن: لقاء الرئيس ترامب بداية جديدة لعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة
وزير الخارجية التركي: تنظيم “قسد” يثير المشكلات في سوريا وتركيا والمنطقة
