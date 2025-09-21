“جئنا لدعم حملة ريفنا بيستاهل”، المعاون البطريركي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق

مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية نسائية
من مشاركة الطيران المروحي بإدارة العمليات العسكرية في تمشيط منطقة جبلة من فلول ميليشيات الأسد
لتعزيز الرقابة والانضباط.. وزارة الداخلية تفتتح أول دائرة متخصصة لشكاوى المواطنين في دمشق.
متحف سجون سوريا.. مشروع يكشف جرائم النظام البائد
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى