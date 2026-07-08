من لقاء الرئيس أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية
المتحدث باسم وزارة الدفاع: تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
وزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يطلعان على مخيم الكشاف التدريبي في بلدة كسب
الرئيس التركي يحذر من عواقب استمرار التصعيد العسكري في المنطقة
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