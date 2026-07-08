شريان حياة للرقة.. انطباعات الأهالي بعد وضع جسر الرشيد الجديد بالخدمة

جولة لوزير الثقافة ونظيره السعودي على جناح المملكة العربية السعودية في معرض دمشق الدولي للكتاب
“سوريا تستعيد آثارها”… معرض في المتحف الوطني بدمشق يوثق جهود استرداد القطع الأثرية
الوزير الشعار في الملتقى الاقتصادي السوري الأردني: التبادل التجاري مع الأشقاء العرب عاد
40 شركة محلية في مهرجان “أسواق طرطوس” تشكيلة واسعة وتخفيضات تصل حتى 35 بالمئة
جديدة الفضل… بلدة غُيّبت صورها وبقيت رواياتها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى