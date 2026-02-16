جناح وكالة سانا في معرض الكتاب ذاكرة بصرية وتوثيقية تستقطب الإعلاميين والجمهور

انطلاق العمل بالحفارة البحرية عمريت في الشركة السورية لنقل النفط بعد انتهاء أعمال الصيانة
مجموعة من طلاب المدارس في مدينة إدلب يتطوعون لتنظيف قلعة حلب الأثرية لتعود إلى ألقها كواجهة حضارية وسياحية في سوريا بعد التحرير
احتفالية في مدينة حريتان في ريف حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
شركات وطنية تعرض منتجاتها وخدماتها في معرض الإسمنت والمجبول البيتوني
صلوات وقداديس في كنائس دمشق احتفالاً بعيد الفصح المجيد
