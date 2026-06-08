جلسة حوارية في معرة النعمان بإدلب لبحث سبل تعزيز الاستثمار وفرص التنمية الاقتصادية

جلسة حوارية في معرة النعمان بإدلب لبحث سبل تعزيز الاستثمار وفرص التنمية الاقتصادية.

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