قطاف الكرز في ريف القنيطرة.. إنتاج وفير يعكس تحسّن الواقع الزراعي

قطاف الكرز في ريف القنيطرة.. إنتاج وفير يعكس تحسّن الواقع الزراعي.

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