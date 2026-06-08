معرض باب شرقي.. سوق خيري يجمع جهود الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ودعم المنتجين

انطلاق “معرض صناع الأثر” في حلب.. إبداع الشباب يضيء محطة الكهرباء القديمة
مقابلة مع الأستاذ عبدالله محمود المدير الإداري لمشفى بانياس الوطني، يروي ما فعلته فلول النظام البائد بلمشفى
افتتاح مركز كحيل الطبي في ريف درعا بعد إعادة تأهليه لتقديم الخدمات الصحية للأهالي
خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المسبح الأولمبي في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
مشروع لترميم أسواق مدينة سراقب في ريف إدلب يعيد الأمل للتجار والأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى