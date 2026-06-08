سوق المنتجات الريفية في حمص منصة دائمة لدعم الأسر المنتجة
“معادلة الشهادات الألمانية والعودة الأكاديمية إلى سوريا”.. جلسة تفاعلية بمدينة إيسن الألماني
أسبوع التراث اللامادي يعيد إحياء طقوس العرس القلموني في المركز الثقافي العربي بالقطيفة
انطلاق قافلة مساعدات من حمص إلى دير الزور دعماً للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات
تسليم دفعة من مركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة إلى قيادة الأمن الداخلي في الرقة
اختتام المرحلة الأولى من مشروع تدريب وإعادة تنظيم متحف حلب الوطني
22 ألف وحدة سكنية جديدة في ريف دمشق.. إطلاق مشروعي “أبيات هيلز” و”التجمع العمراني الحديث”
سانا ترصد آراء عشاق كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 قبل أيام قليلة من الانطلاق
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