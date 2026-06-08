سوق المنتجات الريفية في حمص منصة دائمة لدعم الأسر المنتجة

خلال وقفة تضامنية.. أهالي حلب يؤكدون تمسكهم بالوحدة الوطنية وتقديرهم للحكومة السورية الجديدة
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
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ورشة الثانوية المهنية في مدينة السلام بالقنيطرة تحول الخشب إلى مقاعد دراسية متقنة
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