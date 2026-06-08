بدء استلام محصول القمح لموسم 2026 في صوامع الحبوب بمدينة إدلب

بدء استلام محصول القمح لموسم 2026 في صوامع الحبوب بمدينة إدلب.

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