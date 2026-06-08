لقطات جوية لنهر الفرات قرب بلدة الهرموشية غرب دير الزور

لقطات جوية لنهر الفرات قرب بلدة الهرموشية غرب دير الزور.

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