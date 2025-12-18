بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق بمناسبة عيد الميلاد

معمل تصنيع لوحات السيارات خطوة لتعزيز الأمان المروري
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
ماذا قال العقيد المنشق عن النظام البائد رياض الأسعد لمراسل سانا عن حملة الوفاء لإدلب؟
نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 800 علامة تجارية تشارك في معرض “فود إكسبو 2025″
معرض للفن التشكيلي دعماً لحملة “الوفاء لإدلب”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى