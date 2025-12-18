هكذا كان تفاعل الأهالي مع حملة “حلب ست الكل” أمام القلعة الأثرية
بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق بمناسبة عيد الميلاد
دمشق القديمة تتزيّن للميلاد رسالة سلام من أزقة تعبق بالتاريخ
مشاهد من أجواء التبرعات لصالح حملة “حلب ست الكل”
بماذا تبرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني لصالح حملة “حلب ست الكل”؟
“من القلب لحلب” ماذا يقول أهالي المدينة عن مشاركتهم في “حلب ست الكل”؟
عروض وفعاليات متنوعة في حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”
زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي
Sign in to your account
تذكرني