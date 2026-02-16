زوار لمعرض الكتاب من مختلف المحافظات: تنوع كبير في العناوين وأسعار مقبولة

كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال إطلاق فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
السوري مجد أبو عيوش أصغر قافز مظلي في الوطن العربي يشارك بالعرض الجوي ضمن احتفالات النصر
الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث عن مشاركة سوريا في فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026
كلمات لبعض الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومه الثاني
