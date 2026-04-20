الطاقة الذرية تعلن عن دورة تدريبية لقياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إقامة دورة تدريبية على المستوى العربي بعنوان: “قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما”، بهدف تدريب المشاركين على قياس النشاط الإشعاعي باستخدام مطيافية غاما، وتطبيقاته العملية.

وذكرت الهيئة في إعلان اليوم الإثنين، أنه يمكن للراغبين تحميل طلب الاشتراك عبر الرابط.

وبحال إتمام طلب المشاركة بالدورة إرساله إلى إدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية عبر البريد الإلكتروني.

وبينت الهيئة أن الدورة تستمر خمسة أيام من الخامس من شهر تموز القادم ولغاية التاسع من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لوصول الترشيحات يوم الخميس الواقع في 11/ 6/ 2026، وأولوية القبول لأسبقية الترشيح.

وكانت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نظمت في الـ 12 من الشهر الجاري دورة تدريبية مخصّصة للعاملين في مجال الكشف الإشعاعي، بالمركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية في دمشق، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة فرق الكشف الإشعاعي العاملة في إدارة الجمارك.

وتبرز أهمية مطيافية غاما في مراقبة سلامة البيئة، والأمن النووي، والتشخيص الطبي، نظراً لقدرتها العالية على تحليل العينات المعقدة دون تدميرها.