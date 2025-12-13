افتتاح معرض الزيتون في إدلب لأول مرة بعد تحرير سوريا
كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في افتتاح معرض الزيتون
منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026 في درعا
759 طالباً يتنافسون في المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
كنيسة سيدة البشارة في حمص تفتتح معرضها الميلادي السنوي
احتفال في حي قنينص باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
اختتام المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لجراحة الأطفال في حلب
مهرجان النصر للتسوق في مدينة الدانا بإدلب.. تخفيضات وعروض تسويقية متنوعة
