كاميرا سانا ترصد واقع أسعار الخضار والفواكه في أسواق مدينة حماة

ماذا قال أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية عن لقائهم بالرئيس أحمد الشرع؟
وضع حجر الأساس لمشروع محطة زيزون بريف حماة بقدرة 1000 ميغاواط
الدفاع المدني يواصل إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية
محافظ حلب يتابع سير العمل في مشاريع الإعمار والتطوير بالمحافظة
إصابة ثلاثة أشخاص بانهيار مبنى قيد الإنشاء في حي المعادي بمدينة حلب
