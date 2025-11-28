عروض وتخفيضات على منتجات متنوعة في مهرجان “الخير لأهل الخير” بدمشق

حملة “المحبة للحمامة” في ريف إدلب تجمع 30 ألف دولار لتحسين الواقع الخدمي في البلدة
فرق الدفاع المدني والإطفاء تواصل عملها لإخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية
ورشة عمل في اللاذقية حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
المركز الوطني لبحوث الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة Iproplan وجامعة روستوك الألمانيتين
وزير الصحة يترأس جلسات اليوم الثاني من مؤتمر وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي
