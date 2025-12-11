جديدة عرطوز في ريف دمشق تحتفل بإنارة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس

لأول مرة في سوريا انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في دمشق
تخليداً لذكرى الثورة السورية.. معرض فني وتوثيقي في شارع العراب وسط مدينة حمص
وفد تركي يزور مخيمات الشمال السوري للاطلاع على الواقع الإنساني وسبل تقديم المساعدات للأهالي
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تعمل على إعادة تأهيل القطارات لخدمة الأهالي
