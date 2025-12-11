جديدة عرطوز في ريف دمشق تحتفل بإنارة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس
مشاهد من فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق
غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق استراتيجيتها الجديدة للعام 2026
السفارة السعودية في سوريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
السوري فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
منحة يابانية بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة الاندماج في سوريا
وزارة الخارجية والمغتربين تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا بحضور كبار السفراء والدبلوماسيين
معرض تسويقي في متحف اللاذقية لدعم المشاريع الصغيرة والمنزلية
