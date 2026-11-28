القنيطرة-سانا

كرّمت مديرية أوقاف القنيطرة، اليوم السبت، بالتعاون مع معهد الدر المنثور التعليمي ‏وبمشاركة جمعية تكافل النمساوية، 400 طالب وطالبة من حفظة أجزاء من القرآن ‏الكريم، وذلك خلال حفل أقيم في المحافظة بحضور رسمي وأهلي.‏

وأكد مدير أوقاف القنيطرة أنس الساري في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه ‏الفعاليات في ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لدى النشء، مشيراً إلى دورها الفاعل ‏في تربية الأبناء وتحصينهم بالعلم والمعرفة والأخلاق الحميدة.‏

من جانبه، أوضح مدير معهد الدر المنثور التعليمي بدر الندى، أن إقامة هذه الفعالية ‏تأتي انطلاقاً من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن ‏وعلمه)، داعياً الأهالي والآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بدورات ‏التحفيظ، ليكون المسجد شريكاً أساسياً للمدرسة في بناء الجيل الصالح.‏

بدوره، أشار المشرف في حلقات تحفيظ القرآن الكريم عبد الرحمن المحمد، إلى ‏استمرارية العمل والجهود المبذولة في إقامة مثل هذه الأنشطة التربوية، لما لها من أثر ‏كبير في الحفاظ على الأبناء وتوجيه طاقاتهم نحو الخير والبناء.‏

وأعرب محمد الذيبان، وهو والد طفلين من الحفظة المكرمين، عن فرحته الكبيرة ‏بوصول ابنيه إلى هذا المستوى المتميز، مؤكداً ضرورة حرص الأهل على وضع ‏أبنائهم في المكان السليم الذي ينمّي قدراتهم وأخلاقهم للوصول إلى مجتمع فاضل ‏ومتماسك.‏

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة القنيطرة، كرمت في الـ12 من شهر أيلول ‏الماضي، 30 طالباً وطالبةً من الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم ‏الأولى على مستوى المحافظة، وذلك خلال حفل أقيم في مسجد الحسن ببلدة خان ‏أرنبة.‏