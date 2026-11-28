القنيطرة-سانا
كرّمت مديرية أوقاف القنيطرة، اليوم السبت، بالتعاون مع معهد الدر المنثور التعليمي وبمشاركة جمعية تكافل النمساوية، 400 طالب وطالبة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، وذلك خلال حفل أقيم في المحافظة بحضور رسمي وأهلي.
وأكد مدير أوقاف القنيطرة أنس الساري في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لدى النشء، مشيراً إلى دورها الفاعل في تربية الأبناء وتحصينهم بالعلم والمعرفة والأخلاق الحميدة.
من جانبه، أوضح مدير معهد الدر المنثور التعليمي بدر الندى، أن إقامة هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، داعياً الأهالي والآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بدورات التحفيظ، ليكون المسجد شريكاً أساسياً للمدرسة في بناء الجيل الصالح.
بدوره، أشار المشرف في حلقات تحفيظ القرآن الكريم عبد الرحمن المحمد، إلى استمرارية العمل والجهود المبذولة في إقامة مثل هذه الأنشطة التربوية، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الأبناء وتوجيه طاقاتهم نحو الخير والبناء.
وأعرب محمد الذيبان، وهو والد طفلين من الحفظة المكرمين، عن فرحته الكبيرة بوصول ابنيه إلى هذا المستوى المتميز، مؤكداً ضرورة حرص الأهل على وضع أبنائهم في المكان السليم الذي ينمّي قدراتهم وأخلاقهم للوصول إلى مجتمع فاضل ومتماسك.
وكانت مديرية الأوقاف في محافظة القنيطرة، كرمت في الـ12 من شهر أيلول الماضي، 30 طالباً وطالبةً من الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم الأولى على مستوى المحافظة، وذلك خلال حفل أقيم في مسجد الحسن ببلدة خان أرنبة.