السفارة السعودية في دمشق تقيم احتفالاً بيوم التأسيس بحضور عدد من الوزراء والسفراء

أكثر من مليار ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على أسواق إدلب وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين
ياسين علوش يوقّع كتابه “المتساقطون على طريق الثورة” في معرض دمشق الدولي للكتاب
سوريون في فرنسا يتحدثون عن رؤيتهم لوكالة سانا الجديدة
اتحاد الكاراتيه يعقد مؤتمره السنوي غداً 
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى