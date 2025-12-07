مسير في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي احتفالاً بذكرى النصر والتحرير

أهالي إدلب يرحبون بإلغاء قانون قيصر ويأملون بانتعاش الاقتصاد السوري
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
الرئيس الشرع: من المهم الفصل بين الاستثمار الخاص والمسؤولية العامة
معرض فني في المركز الثقافي بدرعا بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
إقبال على مركز التجنيد في مدينة بانياس من الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
