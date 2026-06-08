السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

إدلب-سانا

شاركت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي في حفل إﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، والذي أقامته ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺪاً ﺑﻴﺪ للإﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ HIHFAD، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وإﺷﺮاف وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ إدﻟﺐ، وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ “دﻳﻔﻴﺪ ﻧﻮت”.



وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ إعلاناً رﺳﻤياً ﻋﻦ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة، وﻣﺤﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻻرﺗﻘﺎء بواقعها اﻟﺼﺤﻲ، ﻋﺒﺮ إدﺧﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗبل، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إدﻟﺐ.