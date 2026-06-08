السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

4J1A1722 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

إدلب-سانا

شاركت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي في حفل إﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، والذي أقامته ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺪاً ﺑﻴﺪ للإﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ HIHFAD، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وإﺷﺮاف وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ إدﻟﺐ، وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ “دﻳﻔﻴﺪ ﻧﻮت”.

وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ إعلاناً رﺳﻤياً ﻋﻦ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة، وﻣﺤﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻻرﺗﻘﺎء بواقعها اﻟﺼﺤﻲ، ﻋﺒﺮ إدﺧﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗبل، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إدﻟﺐ.

4J1A1762 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A1946 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A1878 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A1996 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A1968 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A2104 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
4J1A2150 scaled السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل إطلاق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
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