انطلاق فعاليات بازار “يا هلا بالصيف 2026” في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات بازار “يا هلا بالصيف 2026” في فندق ميرامار على الكورنيش الغربي باللاذقية، برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وتنظيم جمعية أيادينا لدعم المبادرات المجتمعية والأسر المنتجة.

وتتضمن فعاليات البازار الذي يشارك فيه عدد من الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة أنشطة اجتماعية متنوعة وترفيهية للأطفال لإبراز دور البازارات والفعاليات المجتمعية في دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، بما يسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي للأسر والأطفال خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير سياحة اللاذقية فادي نظام في تصريح لـ سانا، أن البازار يقام بمشاركة 62 مشاركاً بينهم من دول مجاورة، ويشمل مشاريع متنوعة ومصنوعات ومنتجات وحرفاً يدوية ولا سيما أن معظم المشاركين يحملون شهادات جامعية، بينهم الأطباء والمهندسون والإعلاميون وطلاب لغات، داعياً الجميع إلى ارتياد البازار للاطلاع على المعروضات التي تتميز بها المحافظة.

وأشار نظام إلى أهمية البازار في ذروة الموسم السياحي، حيث يلعب دوراً بارزاً في الترويج واستقطاب السياح إلى جانب الفعاليات والبازارات المماثلة التي تقيمها منشآت سياحية أخرى، إلى جانب أماكن التسوق، إضافة إلى الأسواق القديمة في المدينة.

بدورها، أشارت رئيسة مجلس جمعية أيادينا رولا منزلجي، إلى أن الجمعية تقيم هذا البازار بشكل دوري كل عام، بهدف دعم المرأة والمشاريع الصغيرة، كونه يفتح المجال أمام النساء لعرض منتجاتهن وأعمالهن اليدوية، وإتاحة الفرصة لهن لتسويقها.

من جهتها، أوضحت المشاركة ليا جعفر وهي طالبة سنة رابعة هندسة عمارة أنها تشارك بأعمال متنوعة تتعلق بالموضة والثياب والإكسسوارات، واصفة البازار بأنه خطوة قيمة تدفع المشاركات لتطوير عملهن عاماً بعد آخر، فضلاً عن دوره الاجتماعي في تعريف المنتجين على بعضهم البعض.

أما المشاركة ريما كوسا، فأشارت إلى أنها عرضت منتوجاتها المتضمنة رسومات على حقائب قماشية بطريقة بسيطة كونها متخصصة برسم كتب الأطفال، وهذا من ضمن اختصاصها، معربة عن شكرها للجمعية على إتاحة الفرصة لها ولغيرها ولدعمها للمشاريع الصغيرة.

يشار إلى أن فعاليات البازار تقام على مدى ثلاثة أيام متتالية، في سياق إبراز دور البازارات والفعاليات المجتمعية في دعم الأسر والمشاريع الصغيرة.