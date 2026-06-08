شهادات حية من الجولان المحتل حول نكسة عام 1967 لرجال عاشوا لحظات النزوح وسقوط المدينة
زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى طرطوس.. توجيه بتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل
وفد من محافظة حلب يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والخدمات
“عودة الروح إلى الجسد” حسام السلوم يعود إلى أرضه بعد التهجير وينتظر أول موسم للفستق الحلبي
انطلاق فعاليات بازار “يا هلا بالصيف 2026” في اللاذقية
بتعاون دولي وتدريب طلابي.. متحف حلب الوطني يرمّم ذاكرته رقمياً
مرور حمص يوضح إجراءات ترخيص الدراجات النارية غير المرخصة
“مناخٌ واحد.. مسؤوليةٌ واحدة”… وزارة الإدارة المحلية تحيي يوم البيئة العالمي
Sign in to your account
تذكرني