مضيق هرمز وشبح الإغلاق.. حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح
إفطار جماعي لنحو 2200 طالب في المدينة الجامعية بدمشق
“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في مدينة طرطوس
افتتاح فرن آلي في معرة النعمان بريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً لنحو ألف معلم ومعلمة في حمص
صحة حلب تقيّم جاهزية مشافي عفرين في ريف حلب لاستئناف تقديم الخدمات الطبية للأهالي
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان
“طريقنا للنهضة القرآنية” ملتقى لدعم معلمي الحلقات القرآنية في تلبيسة بريف حمص
