“مناخٌ واحد.. مسؤوليةٌ واحدة”… وزارة الإدارة المحلية تحيي يوم البيئة العالمي

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الإثنين، منتدى مركزياً تحت شعار “مناخٌ واحد.. مسؤوليةٌ واحدة”، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على السلوكيات اليومية التي تسهم في حماية البيئة والمناخ، وذلك في مدرج الوزارة بدمشق.

وتضمن المنتدى الذي شارك فيه ممثلون عن المنظمات والجمعيات العاملة في المجال البيئي، عدة عروض حول اليوم العالمي للبيئة، والتغيرات المناخية وواقعها في سوريا والجهود الوطنية لمواجهتها، والسلوكيات الفردية والمجتمعية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى عرض حملة فرز النفايات.

تعزيز حضور القضايا البيئية في السياسات الوطنية

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية، يوسف شرف في تصريح لـ سانا، أن القطاع البيئي يحظى اليوم باهتمام ودعم من الحكومة السورية، انطلاقاً من الإيمان بأن البيئة ركيزة أساسية في مسيرة التعافي والتنمية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن نتائج هذا التحول بدأت تظهر على أرض الواقع، من خلال تعزيز حضور القضايا البيئية في التخطيط والسياسات الوطنية، وتوسيع دور الوزارة في الملفات المرتبطة بالتنمية والإعمار والصحة العامة، وحماية الموارد الطبيعية.

ولفت شرف إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة الاستجابة إلى بناء السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية، وتعزيز الشراكات وقيادة الجهود الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، إضافة إلى توحيد الأولويات الوطنية، وربطها بفرص التمويل والدعم الدولي.

من جانبه، أوضح منسق بروتوكول مونتريال لغرب آسيا خالد قلالي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يواصل تعاونه مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر دعم السياسات الوطنية، وبناء القدرات الفنية، وتعزيز كفاءة قطاع التبريد والتكييف، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للمناخ والبيئة، لافتاً إلى المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في توسع الحلول المناخية، وتزايد الاستثمارات الموجهة نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الأكثر كفاءة واستدامة.

مواجهة التحديات البيئية

بدوره، أوضح مدير إدارة التغيرات المناخية والتوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنس الرحمون أن المنتدى تناول محورين رئيسيين، هما إدارة النفايات والعمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة تحويل مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى إطلاق خطة عمل تهدف إلى تعزيز برامج التوعية البيئية، وتطوير إدارة النفايات على مستوى البلاد، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتركزت مداخلات المشاركين على أهمية الاستفادة من الهطولات المطرية، وإنشاء السدات المائية، ووضع برامج ميدانية عملية لتعديل السلوكيات المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وتنفيذ دورات للتوعية البيئية، وتعزيز التشاركية بين منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية العاملة في هذا المجال.

ومنذ عام 1973 يقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفى به سنوياً في الخامس من حزيران، باعتباره أكبر منصة عالمية للتواصل الجماهيري البيئي، حيث يشارك ملايين الأشخاص حول العالم في أنشطته ومبادراته.

وأطلق البرنامج هذا العام حملة بعنوان “دعوة عالمية للعمل المناخي”، تحت شعار “العمل للمناخ اليوم”، بهدف حث الدول والمنظمات والمجتمعات على اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لحماية البيئة، والتصدي للتغير المناخي، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.