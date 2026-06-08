“عودة الروح إلى الجسد” حسام السلوم يعود إلى أرضه بعد التهجير وينتظر أول موسم للفستق الحلبي
بتعاون دولي وتدريب طلابي.. متحف حلب الوطني يرمّم ذاكرته رقمياً
مرور حمص يوضح إجراءات ترخيص الدراجات النارية غير المرخصة
“مناخٌ واحد.. مسؤوليةٌ واحدة”… وزارة الإدارة المحلية تحيي يوم البيئة العالمي
جلسة تفاعلية في ألمانيا تبحث معادلة الشهادات الأجنبية ومتطلبات العودة الأكاديمية إلى سوريا
معرض الكتاب العربي بفيينا يؤكد حضور اللغة العربية كجسر يربط المغتربين بهويتهم وذاكرتهم السورية
أهازيج العرس القلموني تحيي ذاكرة التراث اللامادي في القطيفة
وصول قافلة مساعدات مقدمة من أهالي حمص للمتضررين في محافظة دير الزور
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