مرور حمص يوضح إجراءات ترخيص الدراجات النارية غير المرخصة

حمص-سانا



أوضح فرع المرور في حمص آليات الترخيص الجديدة للدراجات النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات، وضبط المخالفات المرورية، والحد من الحوادث المرتبطة بها.



وبيّن رئيس فرع المرور في حمص العقيد أحمد الأسعد، في تصريح لـ«سانا» اليوم الإثنين، أن الدراجات غير الحاملة لمنشأ جمركي يجب تسليمها إلى مديرية الجمارك خلال عشرة أيام، في حين يتوجب على مالكي الدراجات الحاملة لمنشأ جمركي مراجعة مديرية النقل خلال شهر لاستكمال إجراءات التنمير، وإلا ستُعامل كدراجات مهربة وتحال إلى الجمارك.



ولفت الأسعد إلى أن فرع المرور لا يحجز أي دراجة إلا في حال المخالفات الظاهرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والقيادة الرعناء، أو استخدام « إشكام سبور»، موضحاً أن الدراجات التي تحمل لوحات تعامل وفق القانون، ويتم فك حجزها أصولاً.



وأضاف: إن تجوال الدراجات داخل المدينة مسموح من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، مشيراً إلى أن نحو 70 بالمئة من حوادث السير في المدينة مرتبطة بالدراجات النارية.



من جهته، أوضح معاون مدير النقل في حمص، المهندس ماهر ليون، أن تسجيل الدراجات النارية يخضع لقانون السير، ويشمل الدراجات المجمعة محلياً والمستوردة حتى سعة محرك 150 سي سي، مبيناً أن الوثائق المطلوبة تتضمن شهادة المنشأ وفاتورة البيع، مع تقديم الطلب من قبل صاحب العلاقة، وإجراء المطابقة مع الشركات المصنعة أو الجداول المستوردة.



وأشار ليون إلى أنه في حال كانت الدراجة محجوزة لدى فرع المرور، يمكن إرسال لجنة فاحصة إلى مكان الحجز بعد التأكد من صحة الوثائق، لإجراء الفحص الفني، وتسجيل الدراجة ومنح اللوحة.



وذكر المواطن حسام عبارة، وهو صاحب دراجة نارية، أنه تم توقيف دراجته بسبب مخالفة قيادة بعد الساعة السابعة مساءً، وتم توجيهه إلى مديرية النقل لاستكمال إجراءات فك الحجز، موضحاً أن العملية استغرقت نحو أسبوعين، وكانت الإجراءات ميسرة دون تعقيدات.



ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز السلامة المرورية، وضمان حقوق مالكي الدراجات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية للحد من الحوادث، وتحقيق الانضباط داخل المدينة.