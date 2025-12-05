“أطفال النصر” فعالية لذوي الإعاقة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

شباب رأس العين يغيرون واقع المدينة بمشاريع ومبادرات تدعم المجتمع المحلي
جلسة حوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة إدلب
رتل من قوات الأمن العام توجه من مدينة اللاذقية إلى أرياف بانياس للتصدي لهجمات فلول النظام البائد وفرض الأمن والاستقرار
البوكمال في دير الزور على طريق التعافي عودة الأهالي بعد تحسن الخدمات
مديرية الشؤون الاجتماعية تنظم فعالية خاصة بذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
