“أطفال النصر” فعالية لذوي الإعاقة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
سرايا الهندسة في وزارة الدفاع السورية تتلف كمية من مخلفات الحرب في حمص
“أهازيج النصر” احتفالية على مدرج بصرى الأثري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
محافظا السويداء ودرعا لوفد مجلس الأمن الدولي: نسعى لتعزيز السلم الأهلي وبناء الثقة
معرض فني وأنشطة ثقافية متنوعة ضمن فعاليات أسبوع النصر والتحرير باللاذقية
احتفالات في مدارس دير الزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
منظمات نسائية تبحث مع وفد مجلس الأمن الدولي ملف العدالة الانتقالية واحتياجات الشعب السوري
انطلاق بطولة اللاذقية للبنش برس برفع الأثقال لانتقاء منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية
