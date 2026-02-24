توصيات طبية حول التغذية المتوازنة في شهر الصيام

كيف أحيا أهالي دمشق ليلة الـ 27 من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق؟
الانتهاء من تأهيل محطة مياه السكرية في مدينة البوكمال لتوفير مياه نظيفة وآمنة لسكان المنطقة
“حكاية الثورة والنصر” ندوة حوارية في طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مطالب فلاحي قطنا بريف دمشق أمام انخفاض محصول الزيتون
انعقاد الجلسة الافتتاحية لورش العمل التقنية بين الجهات الحكومية السورية والبنك الدولي في دمشق
