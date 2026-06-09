احتفال دبلوماسي بيوم إفريقيا في دمشق يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي

وصول أول باخرة محملة بـ 19000 طن من الشعير لمرفأ طرطوس قادمة من أمريكا الجنوبية وأوروبا
قانون الخدمة المدنية في مناقشات لإصلاح الإدارة العامة
مشاركة شركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض“سيريا بيلد” للبناء
جلسة حوارية في دمشق تناقش سبل الوصول إلى برلمان أكثر فاعلية وتعبيراً عن مشكلات المجتمع
لقاء في مدينة تلبيسة بريف حمص بين الأهالي وأعضاء مجلس الشعب
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