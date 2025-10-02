مرشحو مجلس الشعب في معرة النعمان بريف إدلب يناقشون برامجهم الانتخابية
غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي لمناقشة التحديات والفرص
تركيب حاويات قمامة ذكية تحت الأرض في منطقة سراقب بريف إدلب
“الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا
أعضاء الهيئة الناخبة لمنطقة جبلة ومرشحو مجلس الشعب يناقشون البرامج الانتخابية
“الحكاية السورية..من طرطوس إلى العالم” فعالية سياحية متنوعة في طرطوس
منظمة التنمية السورية توزع سللاً غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
البدء بمد خطوط التيار الكهربائي المنخفض في تل رفعت لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الأهالي
