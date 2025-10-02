مرشحو مجلس الشعب في معرة النعمان بريف إدلب يناقشون برامجهم الانتخابية

مشاهد من مدينة دوما في ريف دمشق أثناء متابعة الأهالي كلمة الرئيس أحمد الشرع
افتتاح مشروع تغذية محطات مياه سيجر العرشاني بالطاقة الشمسية غرب إدلب بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار
وفد وزاري من أبخازيا يزور جناح وزارة السياحة
استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى