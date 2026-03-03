الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا تمنح بطاقات الإعاقة وفق التصنيف الوطني لها

حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
قانون الخدمة المدنية في مناقشات لإصلاح الإدارة العامة
“فزعة الرقة” حملة شعبية لدعم العائلات المتضررة جراء السيول في خربة الجوز بريف إدلب
أجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في دمر بدمشق
وزارة الصحة تزود مشافي درعا بأجهزة غسيل كلى جديدة
