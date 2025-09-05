احتفالات الأهالي في إدلب بإطلاق صندوق التنمية السوري

القائد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً سعودياً برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع وفد من أهالي تلبيسة بريف حمص
كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في دمشق حول مستوى الأسئلة لماد
“بحوث13″ و” شام 13″.. صنفا قمح جديدان منتجان في القطاع الزراعي السوري
