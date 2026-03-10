مشاهد جوية تظهر اتساع المساحات المزروعة في ريف حلب الجنوبي وتنوع محاصيلها

مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
من الانتشار الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين
كيف ينظر أهالي حماة لخفض أسعار المحروقات؟
مبادرات “سيريا بيلد” للبناء والإعمار مساهمات بناءة لمستقبل سوريا
لحظة تصويت مجلس الأمن لصالح قرار يقضي برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من العقوبات الدولية
