قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء

فحص شامل ودقيق للمواد الغذائية وغير الغذائية في مخبر مديرية التجارة الداخلية بدمشق
ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها” إعادة تأهيل عدد من الإشارات المرورية في شوارع اللاذقية
معرض لمشاريع الطلاب من مختلف السنوات الدراسية في كلية الهندسة المعمارية بحلب
وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي
ليالي معرض دمشق الدولي.. سحر الألوان وتوهج الفعاليات
