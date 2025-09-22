تسهيلات جديدة في معبر جديدة يابوس تعزز حركة العبور بين سوريا ولبنان

شرطة كفرلوسين في محافظة إدلب تقبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية من المخيمات
بأدوات ورسومات بسيطة شاب سوري في ألمانيا يجسد آلام السوريين خلال السنوات
أهالي دمشق يؤكدون رفضهم محاولات بعض الدول التدخل في شؤون سوريا الداخلية
جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري بحلول عيد الأضحى المبارك
