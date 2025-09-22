تسهيلات جديدة في معبر جديدة يابوس تعزز حركة العبور بين سوريا ولبنان
الرئيس الشرع: متجهون نحو التهدئة وأن تعطى سوريا فرصة للبناء
المؤتمر السنوي لتكريم كوادر الحج لجهودهم المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
الرئيس الشرع: رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة
الرئيس الشرع: سوريا ورثت اضطرابات كثيرة ولا نستطيع حل المشاكل دفعة واحدة
الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون
الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق بريف اللاذقية وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإطفاء
