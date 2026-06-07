وزير الزراعة يتفقد سير امتحانات الثانوية الزراعية ‏بدمشق

دمشق-سانا
تفقد وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الأحد، سير امتحانات الثانوية، وذلك في ثانوية دمشق الزراعية والبيطرية، حيث اطلع على طبيعة الأسئلة والوسائل والتقنيات المستخدمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.
وأكد الوزير السويدان في تصريح لمراسلة سانا خلال جولة على المرافق التعليمية والصالات المخصصة للاختبارات في الثانوية أن الامتحانات انطلقت اليوم في مختلف الثانويات الزراعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن القاعات مجهزة بشكل يتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة، مع الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية.
ولفت الوزير السويدان إلى أهمية تطوير التعليم الزراعي بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وخاصةً في ظل التوسع الكبير للاستثمارات الزراعية الخاصة بعد مرحلة التحرير، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم لوضع آليات جديدة لتخريج كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات الزراعية.
من جهته، أوضح رئيس مركز دمشق رفعت موسى أنه تقدم للامتحانات 103 طلاب، منهم 64 طالباً في اختصاص البيطرة، و39 طالباً في الزراعة، مؤكداً أن الوزارة أمنت كل المستلزمات لضمان حسن سير الامتحانات.
وأكد عدد من الطلاب ارتياحهم للأجواء الامتحانية، مبينين أن الأسئلة كانت مناسبة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ما ساهم في خلق بيئة امتحانية هادئة ومناسبة للأداء الأمثل.
وكانت وزارة الزراعة أصدرت في الثالث والعشرين من شباط الماضي البرنامج الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية لدورة عام 2026 والممتد من الـ 7 من حزيران الجاري ولغاية الـ 30 منه.