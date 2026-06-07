وزير الزراعة يتفقد سير امتحانات الثانوية الزراعية ‏بدمشق

دمشق-سانا

تفقد وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الأحد، سير ‏امتحانات الثانوية، وذلك في ثانوية دمشق الزراعية والبيطرية، ‌‏حيث اطلع على طبيعة الأسئلة والوسائل والتقنيات المستخدمة ‏لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم‎.‎

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وأكد الوزير السويدان في تصريح لمراسلة سانا خلال جولة ‏على المرافق التعليمية والصالات المخصصة للاختبارات في ‌‏الثانوية أن الامتحانات انطلقت اليوم في مختلف الثانويات ‏الزراعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن القاعات مجهزة ‏بشكل يتيح ‏للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة، مع ‏الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية‎.‎

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ولفت الوزير السويدان إلى أهمية تطوير التعليم الزراعي بما ‏يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وخاصةً في ظل التوسع ‌‏الكبير للاستثمارات الزراعية الخاصة بعد مرحلة التحرير، ‏مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والتربية ‏والتعليم ‏لوضع آليات جديدة لتخريج كوادر مؤهلة في مختلف ‏التخصصات الزراعية‎.‎

من جهته، أوضح رئيس مركز دمشق رفعت موسى أنه تقدم ‏للامتحانات 103 طلاب، منهم 64 طالباً في اختصاص ‏البيطرة، ‏و39 طالباً في الزراعة، مؤكداً أن الوزارة أمنت كل ‏المستلزمات لضمان حسن سير الامتحانات‎.‎

‎وأكد عدد من الطلاب ارتياحهم للأجواء الامتحانية، مبينين أن ‏الأسئلة كانت مناسبة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ما ‌‏ساهم في خلق بيئة امتحانية هادئة ومناسبة للأداء الأمثل‎.‎

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وكانت وزارة الزراعة أصدرت في الثالث والعشرين من شباط ‏الماضي البرنامج ‏الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية ‌‏بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات ‏الزراعية لدورة عام ‌‏2026 والممتد من الـ 7 من حزيران الجاري ولغاية الـ 30 منه‎.‎