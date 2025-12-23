حفل تخريج 200 طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة دمشق فرع درعا
مبادرة مجتمعية لترميم مدرسة الشهيد سليمان صويص في مدينة تلبيسة شمال حمص
انطلاق فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير” على أرض مدينة المعارض
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمينهم في مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قسد
قسد تستهدف عناصر من الدفاع المدني أثناء تقديمهم الخدمات الإسعافية للمدنيين في مدينة حلب
مصابون يتلقون العلاج في مشفى الرازي بحلب جراء استهداف قسد للأحياء السكنية بالرشاشات والمدفعية
نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية
Sign in to your account
تذكرني